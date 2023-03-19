Белгородские гандболисты дважды переиграли астраханцев

8 – 9 апреля «технологи» дважды сыграют в Ростове с «ДГТУ-Лидером». Фото: Алексей СЕРГУНИН

В СК БГТУ им. В.Г.Шухова состоялись очередные поединки чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Белгородский «Технолог-Спартак» принимал астраханский «Динамо-СШОР». Гости в обеих встречах капитулировали уже к исходу первого тайма. В итоге белгородцы одержали две разгромные победы – 50:26 и 47:28. Отметим, что после серии из десяти поражений подопечные Сергея Крамского побеждают на протяжении четырех матчей. 18 и 19 февраля белгородцы добились успеха в Омске – 36:30 и 29:27.

В ТОП результативных игроков нашей команды в первой встрече против «Динамо-СШОР» вошли – Артем Михайловский, Никита Дугушин (по шесть очков), Никита Белозеров и Максим Белокопытов (по пять). В повторном поединке наибольший вклад в успех спартаковцев внесли – Никита Бабкин (семь), Константин Винокур (шесть) и Евгений Макин (пять).

После вчерашнего игрового дня лидирует дубль «Чеховских медведей» (35 очков). Следом располагаются «Воронеж» (33) и волгоградский «Каустик» (31). У спартаковцев шестое место и 20 баллов. Теперь 8 – 9 апреля «технологи» дважды сыграют в Ростове с «ДГТУ-Лидером».