Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт19 марта 2023 7:12

Белгородские гандболисты дважды переиграли астраханцев

Победная серия достигла четырех матчей
Алексей СЕРГУНИН
8 – 9 апреля «технологи» дважды сыграют в Ростове с «ДГТУ-Лидером».

8 – 9 апреля «технологи» дважды сыграют в Ростове с «ДГТУ-Лидером».

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В СК БГТУ им. В.Г.Шухова состоялись очередные поединки чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Белгородский «Технолог-Спартак» принимал астраханский «Динамо-СШОР». Гости в обеих встречах капитулировали уже к исходу первого тайма. В итоге белгородцы одержали две разгромные победы – 50:26 и 47:28. Отметим, что после серии из десяти поражений подопечные Сергея Крамского побеждают на протяжении четырех матчей. 18 и 19 февраля белгородцы добились успеха в Омске – 36:30 и 29:27.

В ТОП результативных игроков нашей команды в первой встрече против «Динамо-СШОР» вошли – Артем Михайловский, Никита Дугушин (по шесть очков), Никита Белозеров и Максим Белокопытов (по пять). В повторном поединке наибольший вклад в успех спартаковцев внесли – Никита Бабкин (семь), Константин Винокур (шесть) и Евгений Макин (пять).

После вчерашнего игрового дня лидирует дубль «Чеховских медведей» (35 очков). Следом располагаются «Воронеж» (33) и волгоградский «Каустик» (31). У спартаковцев шестое место и 20 баллов. Теперь 8 – 9 апреля «технологи» дважды сыграют в Ростове с «ДГТУ-Лидером».