В 2023 году в многодетных семьях Белгородской области родилось 353 ребенка

Сегодня, 19 марта, в утреннем обращении в VK глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в некоторых семьях региона родились седьмые, восьмые, девятые и десятые дети. А есть несколько семей, где родились и 11-е дети.

- Представьте только на секундочку: 11 детей - насколько это круто! Конечно, это очень большие хлопоты, трудно даже себе представить. Очень хотелось бы, чтобы все семьи Белгородской области были многодетными. Нам очень нужны дети. Мы стараемся помогать многодетным семьям. И жилье им строим. Работы, конечно, много, и не все сразу получается, но мы будем очень стараться, - пообещал губернатор.

СПРАВКА «КП»

В 2023 году в 251 семье Белгородской области родился третий ребёнок, практически каждая пятая – из Старооскольского городского округа. Четвёртый ребёнок родился в 64 семьях. Больше всего таких родителей в Шебекинском городском округе – 10. Пятый малыш появился в 23 семьях региона. И лидером здесь также стал Старооскольский городской округ. Семей с шестью детьми стало больше на четыре. Они живут в Прохоровском и Чернянском районах, Валуйском и Старооскольском городских округах.

Седьмые дети появились в пяти семьях: в Белгороде, Белгородском, Красногвардейском и Краснояружском районах, Губкинском городском округе. Восьмой, девятый и десятый ребёнок родились в трёх семьях области: в Шебекинском, Новооскольском, Губкинском городских округах соответственно. В трёх семьях в 2023 году появились одиннадцатые дети. Такие многочисленные семьи проживают в столице региона, в Белгородском и Красногвардейском районах.