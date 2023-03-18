Белгородский «Салют» упустил победу в матче с «Муромом»

20 марта белгородцы сыграют с клубом «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 17 марта, белгородский «Салют» провел третий контрольный матч на втором сборе в Кисловодске. После волевой победы над подмосковным «Знаменем Труда» (3:1, Дёгтев, Канищев, Сухов) и разгрома во встрече с махачкалинским «Динамо» (5:1, Суриков – 2, Дудайти, Матвевнин, Ивантеев) наши парни допустили осечку. На гол Дегтярева на 20-й минуте «Муром» ответил точным ударом Ильина на 85-й. Итог – 1:1.

Теперь 20 марта белгородцы сыграют с клубом «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска. А завершит «Салют» сбор повторной встречей с «Муромом» 23 марта.