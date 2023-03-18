19 марта в Белгородской области ожидается от -2 до +7 градусов

Ветер восточный, 5-10 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В воскресенье, 19 марта, на территории региона будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем 2-7 градусов тепла. В Белгороде ночью от 0 до -2 градусов, днем от +4 до +6 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона быть внимательными и ответственными при обращении с огнем в быту.

Во время нахождения на весенней рыбалке не забывайте о правилах поведения на водных объектах. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Автомобилистам специалисты советуют соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.