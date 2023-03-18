Вячеслав Гладков сообщил о старте работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Работы стартовали на двух участках: в Белгороде и Старом Осколе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня в утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что дорожники в Белгородской области приступили к реализации программы 2023 года национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работы стартовали на двух участках. В Белгороде начался ремонт автодороги на улице Губкина - более 1 км на участке от улицы Костюкова до проспекта Ватутина. В Старом Осколе в нормативное состояние приведут полотно на улице Крутикова, обновить необходимо почти 1,5 км дорожного покрытия.

Всего в Белгородской области в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют почти 110 км трасс. На эти цели запланировано 2,5 млрд рублей, из них более 1 млрд – из федерального бюджета.

- Приступили к реализации программы 2023 года национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Белгородской области. Задача по реализации этого проекта поставлена перед министерством, курирующим дорожное хозяйство. Необходимо качественно выполнить все работы в срок до середины июля, — отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор также напомнил, что в регионе продолжается и ямочный ремонт автодорог после зимнего периода. С начала года дорожники отремонтировали 17% ям и выбоин от общего запланированного объёма. Гладков подчеркнул, что темп по выполнению этих задач необходимо нарастить.

В рамках нацпроекта «БКД» на Белгородчине в 2023 году в нормативное состояние приведут 9 искусственных сооружений. Программу ремонта мостов и путепроводов уже скорректировали. Общая протяженность этих объектов составляет 387 метров.

Кроме того, в этом году в Алексеевке завершат ремонт моста через реку Тихая Сосна, а в Белгороде будет сдан путепровод через железную дорогу на улице Студенческой.