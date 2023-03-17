В Белгородской области произошло ДТП, в результате которого погибла беременная самка косули европейской

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

ДТП произошло на трассе Волоконовка-Пятницкое. Подобное поведение водителя расценивается как оставление места ДТП, за что предусмотрена административная ответственность. В соответствии с федеральным законодательством вред, причиненный государственному охотничьему фонду в результате ДТП, возмещается страховой компанией. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

Если вы случайно сбили дикое животное:

- не пытайтесь покинуть место происшествия, необходимо остановить транспортное средство и включить аварийные сигналы, выставить перед автомобилем аварийный знак;

- нельзя трогать животное или увозить его с места происшествия;

- на место ДТП необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, медицинскую службу – если требуется медицинская помощь пассажирам или водителю автомобиля;

- необходимо сообщить о происшествии в управление Экоохотнадзора Белгородской области по телефону: 8 (903) 885-50-66, в случае ранения животного – специалистам ветеринарной службы, которые выедут на место происшествия и оценят состояние животного.