В Белгороде накрыли подпольный алкомаркет

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона пресекли нелегальный оборот алкогольной и табачной продукции. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Предварительно установлено, что подпольный магазин действовал на территории одного из гаражных массивов в областном центре. В совершении преступления подозревается местный житель 1983 года рождения. Мужчину задержали как раз в тот момент, когда он привез очередную партию товара.

Автомобиль был загружен бутылками со спиртным. Алкоголь и табачная продукция также хранились в гараже. Выяснилось, что мужчина, не имея соответствующей лицензии, осуществлял розничную продажу. Всего полицейские изъяли 130 бутылок спиртного с этикетками различных брендов и более 700 пачек сигарет общей стоимостью свыше ста тысяч рублей. В соответствии с ч.1 ст.171.3 УК РФ (Хранение и розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии) злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы.