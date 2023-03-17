Белгородцы определят, каким будет пешеходный переход «Родина» после реконструкции

В первом варианте использованы сложные округлые формы наклонных пилонов, плавно перетекающих в потолок. Наклонные элементы визуально разделяют ячейки коммерческих объектов. Также пилоны имеют встроенное освещение и декорированы «Белгородским орнаментом».

Второй вариант решен в строгом стиле с использованием наклонных конструктивных элементов – пилонов. В них обустроены элементы освещения и органично вписан декоративный элемент «Белгородский орнамент». Использованы надписи с декоративной подсветкой. Магазины от проходной зоны отделены легкими стеклянными перегородками. В цветовом решении использованы основные цвета флага города Белгорода: голубой и белый, в качестве дополняющего – серый.

Третий вариант выполнен в стиле хай-тек. Особенностью являются светильники в стенах и потолке, которые продолжаются световыми полосами на полу. В качестве декора – смысловые надписи с подсветкой. Потолок устроен в двух уровнях - с подвесными элементами в виде треугольников на разной высоте из панелей с подсветкой. Основные образы проекта, которые также отражают и цветовое решение интерьеров: Белгородский флаг, мел, небо, облака.

Голосование проходит здесь. Итоги станут известны 6 апреля.