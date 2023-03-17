В Белгородской области «Хендай» вылетел в кювет и перевернулся

По предварительным данным, вчера, 16 марта, в 16:50 на 122 км автодороги «Короча - Чернянка - Красное» 42-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигался со стороны поселка Красное в направлении села Лесное-Уколово. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием машины. В результате ДТП 42-летний пассажир получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в ДТП с участием пенсионеров пострадала 75-летняя женщина.