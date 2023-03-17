Белгородец отдал мошенникам свыше одного миллиона рублей

Злоумышленники позвонили потерпевшему под видом сотрудников банка. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду с заявлением о мошенничестве обратился 61-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников банка. Они сообщили мужчине о якобы зафиксированных попытках хищения денег со счета. Для пресечения подозрительных транзакций аферисты убедили потерпевшего самостоятельно получить онлайн-кредит и перевести поступившие деньги, а также личные накопления на якобы безопасный счет. Поверив злоумышленникам, белгородец перевел им свыше миллиона рублей. При этом более четырехсот тысяч мужчина взял в кредит.

Полицейские призывают жителей Белгородской области ни под каким предлогом не переводить деньги на сторонние счета и не выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев, звонящих по телефону, кем бы они ни представились: сотрудниками банка или правоохранительных органов. При поступлении таких звонков прервите разговор. Если вы опасаетесь, что с вашего счета будут списаны деньги, самостоятельно обратитесь в полицию или банк. Помните, что с помощью программы подмены номеров злоумышленники могут имитировать звонки из официальных учреждений.