За зимний сезон-2022/23 ледовые дорожки в Белгороде посетили более 80 тысяч раз

Фото из телеграм-канала "Мэрия Белгорода".

Сотрудники Белгорблагоустройства в минувшем зимне сезоне открыли ледовые дорожки в Центральном парке на неделю раньше обычного. Об этом информирует телеграм-канал администрации города.

За три с половиной месяца их посетили более 80 тысяч раз. Ледозаливочная машина за сезон проехала около 22 км. В день выполнялось в среднем шесть рейсов, чтобы обеспечивать качество покрытия.

Сейчас специалисты начинают подготовительные работы к открытию роллердрома. Запустить объект планируют ко Дню защиты детей.