В Белгороде благоустроят двор дома № 4 по проспекту Ватутина

Пока строители не зашли на площадку, и есть возможность что-то скорректировать, мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с жителями. Они – главные инициаторы и заказчики работ.

Благоустройство двора пройдет по муниципальной программе, ремонт подпорной стены – благодаря поддержке губернатора по проекту «Решаем вместе».

- Серьезных замечаний у жителей нет. Переживают, чтобы качественно сделали ливневку, в полном объеме. Заверил, что организуем должный контроль, - написал в своем телеграм-канале градоначальник. - Договорились синхронизировать работы по двум проектам и начать их с 1 июня.