Белгородцы могут зарегистрировать новорожденного без посещения ЗАГСа

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Сервис «Рождение ребенка» позволяет оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое затем поступит в личный кабинет мамы на портале Госуслуг. Получив уведомление, мама переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка. Если ребёнок родился в браке, отец также участвует в этом процессе, согласовывая на Госуслугах имя ребенка. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Далее орган ЗАГС или МФЦ самостоятельно формирует цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. В итоге уведомление с реквизитами записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя на портале.

Помимо этого, в проактивном режиме (автоматически) оформляются другие документы и выплаты, которые полагаются семьям с новорождёнными детьми. В частности, прописка ребёнка по месту жительства, оформление материнского капитала, выплаты в связи с рождением первого ребёнка, пособия на ребёнка из малообеспеченной семьи, оформление статуса многодетной семьи. Документы всегда под рукой в личном кабинете родителей на портале Госуслуг. В скором времени также будут доступны автоматическое оформление полиса ОМС, СНИЛСа, ИНН, прикрепление к поликлинике.

Все услуги суперсервиса «Рождение ребёнка» собраны в специальном разделе на портале Госуслуг. При этом возможность получить бумажное свидетельство сохраняется – в удобное время в любом органе ЗАГС или МФЦ.