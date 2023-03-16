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НовостиПроисшествия16 марта 2023 14:55

Белгородка выплатит штрафы за движение по автобусной полосе и проезд на «красный»

Нарушительницу выявили по видео в соцсети
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде сотрудники полиции привлекли к ответственности автомобилистку за грубое нарушение ПДД. Правоохранители выявили нарушительницу по видео с регистратора одного из участников дорожного движения, размещенного в социальных сетях.

Видеорегистратор зафиксировал, как сегодня утром автомобиль «Лада» в районе дома 56 на улице Щорса в Белгороде двигался по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Автоинспекторы установили, что автомобилем управляла 23-летняя девушка.

В отношении белгородки были составлены административные материалы по части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ и части 1 статьи 12.12 КоАП РФ. Автомобилистка выплатит штрафы.