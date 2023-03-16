В Белгородской области отремонтируют 3,7 км дорог к ФАПам и поликлинике

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В рамках дорожного нацпроекта в Белгородской области отремонтируют 107 км дорожного покрытия – в нормативное состояние приведут 8 дорог регионального значения, 64 местные дороги и 9 искусственных сооружений. Объем финансирования составит 2,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд – из федерального бюджета.

Так, обновят дорогу к поликлинике МВД на ул. Губкина в Белгороде. Здесь обслуживается 24 тысячи сотрудников ОВД, МЧС и Росгвардии.

- Планируем обустроить новые светофорные объекты напротив областного военкомата и в районе дома № 16в, заменить светофоры на перекрёстке с улицей Королёва и в районе поликлиники УВД. Появятся дополнительные остановки общественного транспорта, - рассказал Игорь Лютенко, исполняющий обязанности начальника УКС администрации Белгорода.

Отремонтируют дорогу к офису семейного врача в Хотмыжске Борисовского района. Здесь обслуживаются жители Хотмыжского и Акулиновского сельских поселений, всего на учете состоит 1,3 тысячи человек. На участке отремонтируют тротуары, обустроят парковочные места. Также установят искусственные неровности и перильное ограждение для безопасности.

Еще один ФАП, к которому отремонтируют полотно, расположен в Александровке Шебекинского горокруга на дороге регионального значения. Медучреждение обслуживает более 350 жителей сёл Александровка и Борисовка. На участке протяженностью 2 км исправят основание, укрепят обочины, отремонтируют остановку и построят тротуары.