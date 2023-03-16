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НовостиОбщество16 марта 2023 13:17

В Белгороде закрываю ледовые катки

В Центральном парке ко Дню защиты детей уже откроется роллердром
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За три с половиной месяца белгородцы и гости города посетили ледовые дорожки более 80 тысяч раз.

За три с половиной месяца белгородцы и гости города посетили ледовые дорожки более 80 тысяч раз.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В областном центре завершился сезон коньков – ледовые катки закрываются. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

В этом году ледовые дорожки в Центральном парке им. Ленина начали свою работу на неделю раньше обычного. Оперативно подготовило их к открытию Белгорблагоустройство.

За три с половиной месяца белгородцы и гости города посетили их более 80 тысяч раз. За сезон ледозаливочная машина проехала около 22 км. В день выполнялось в среднем 6 рейсов, чтобы обеспечивать качество покрытия.

На сегодняшний день специалисты начинают подготовительные работы к открытию роллердрома. Объект планируют запустить ко Дню защиты детей.

Кроме того, первые за несколько лет удалось открыть Есенинский каток. Сюда, по подсчетам волонтеров, зашли покататься до 60 тысяч раз.