Белгородским сельхозникам из приграничных территорий будут выдавать бронезащиту

Заместитель губернатора Юлия Щедрина встретилась с аграриями Валуйского городского округа и Волоконовского района. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области по поручению губернатора прошла встреча представителей Минсельхоза с фермерами приграничных территорий. На повестке – вопрос безопасности при проведении весенней полевой кампании.

На прошедшей неделю назад прямой линии к губернатору обратился фермер из приграничного села с вопросом о проверке полей на наличие неразорвавшихся снарядов. Вячеслав Гладков заверил, что такая проверка будет проведена. Глава региона посоветовал сельхозтоваропроизводителям, работающим в потенциально опасных зонах и нуждающимся в бронезащите, обращаться в органы местного самоуправления.

Заместитель губернатора Юлия Щедрина встретилась с аграриями Валуйского городского округа и Волоконовского района. На встрече также присутствовали представители силовых структур и главы муниципалитетов.

- Выслушали каждого, зафиксировали все проблемные точки, с представителями военного ведомства обсудили необходимость формирования зон риска. В обоих муниципалитетах есть опасные участки, в каждом случае подход к ситуации будет индивидуальным. В ближайшее время состоится еще несколько подобных встреч с сельхозтоваропроизводителями, чьи хозяйства расположены в зонах риска, – рассказала Юлия Щедрина.

Напомним, сейчас проходят переговоры о присоединении Белгородской области к Ассоциации «Народный фермер». Глава ассоциации Олег Сирота подчеркнул, что вопрос о выплате компенсации пострадавшим белгородским хозяйствам будет поднят в Минсельхозе РФ и Правительстве РФ.