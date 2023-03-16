Белгородец пойдет под суд за хранение боеприпаса в квартире

Белгородец хранил дома гранату и случайно устроил взрыв. Фото: "КП" Архив

В ОМВД России по Белгородскому району днем 2 января 2023 года поступило сообщение о пожаре в многоэтажке в Северном. Спасатели ликвидировали возгорание.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и зафиксировали повреждения в доме. В однокомнатной квартире было выбито окно, пострадали стены, потолок и мебель.

Хозяин жилища – 36-летний белгородец – изначально уверял, что ему неизвестна причина возгорания. Но позже эксперты установили, что к пожару привела детонация боеприпаса.

По предварительным данным, житель поселка незаконно хранил в квартире найденную им гранату и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности привел её в действие. Осознав неизбежность взрыва, мужчина успел укрыться на кухне. В результате происшествия никто не пострадал.

В отношении белгородца сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Мужчине грозит тюремный срок до от шести до восьми лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.