За сутки белгородские автоинспекторы выявили 644 нарушения ПДД

В Белгородской области за сутки 12 водителей выехали на встречку. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области за прошедшие сутки автоинспекторы выявили 644 нарушения Правил дорожного движения. Правоохранители отстранили от управления 12 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 6 ранее лишенных права управления. В отношении 2 водителей решается вопрос о возбуждении уловного делопроизводства за повторное управление в состоянии опьянения.

Составлено 92 административных протокола по фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – также 92 материала.

Не соблюдали правила перевозки несовершеннолетних пассажиров 16 белгородцев. С нарушением светопропускной способности передних стекол по области ездили 46 автомобилистов. Двенадцать водителей выехали на встречную полосу. Все они привлечены к ответственности.