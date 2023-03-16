Белгородцы смогут в выходной день пройти диспансеризацию

Врачи будут принимать горожан с 8-00 до 15-00 часов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Жители Белгорода могут пройти диспансеризацию в субботу, 18 марта. В четвертом отделении городской поликлиники (Белгород, ул. Садовая, 17-а) запланирована «Диспансеризация выходного дня». Врачи будут принимать горожан с 8-00 до 15-00 часов.

Любой желающий житель Белгорода сможет пройти расширенный объём профилактических обследований, а также получить консультации врачей-специалистов разного профиля. Кроме того, горожане смогут обсудить с врачами возможные потенциальные риски развития или прогрессирования выявленных изменений в состоянии здоровья

Необходимо заранее записаться на прием для участия в профилактическом мероприятии. Это можно сделать самостоятельно с помощью сервиса «Электронная регистратура», через инфомат в отделениях городской поликлиники, в Личном кабинете на едином портале Госуслуг или обратившись в телефонно-справочную службу «122».