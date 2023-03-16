В Белгородской области по поручению губернатора извлекут из водоема утонувший в 1943 году танк

Предположительно танк находится на глубине четырех метров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Житель поселка Красный Остров Чернянского района Сергей Крикуненко во время прямой линии 9 марта обратился к главе региона с вопросом о возможности поднять на сушу танк Т-34, затонувший в одном из водоемов в 1943 году. Сегодня по поручению Вячеслава Гладкова с селянами встретился заместитель губернатора Владимир Базаров, чтобы осмотреть местность и обсудить приблизительные сроки начала работ.

По рассказу Сергея Крикуненко, на железнодорожной станции «Чернянка» зимой 1943 года выгрузился состав с военной техникой, которую перевозили в Прохоровский район. Экипажи остановились в поселке Красный Остров. При перегоне один из танков провалился под лед и затонул. Машина до сих пор находится здесь.

Местные жители поделились, что технику и раньше пытались поднять со дна. В 2012 году работы пришлось прекратить из-за паводка. Селяне хотят отреставрировать танк и установить его в знаковом месте в качестве памятника.

- Здесь открылись родники, и ничего не получилось. Привезли два мощных экскаватора, ими стали раскапывать, но начала поступать вода, и техника не смогла дальше работать, - рассказывает Сергей Крикуненко.

Предположительно танк находится на глубине четырех метров. Владимир Базаров отметил, что процесс подъема необходимо будет начать в мае, когда сойдет лед и установится благоприятная погода.

- Сейчас осмотрели место: водоем небольшой. Задача у нас такая - необходимо определить, где танк точно находится. Скорее всего, придется установить земснаряд, чтобы очистить его от ила, а уже затем будем решать технические вопросы, - рассказал вице-губернатор. - Задача поставлена, будем доставать танк.

Напомним, что на «прямую линию» с Вячеславом Гладковым поступило около 1200 вопросов и обращений. Все они находятся на контроле. Те из них, которые не успели обсудить во время эфира, распределены по профильным ведомствам в рабочем порядке.