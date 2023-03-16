Белгородцы смогут проконсультироваться по вопросам прав потребителей в ТЦ города

Жители региона смогут получить консультации по вопросам прав потребителей в крупных торговых центрах Белгорода Выездные консультации будут работать с 20 по 24 марта.

Специалисты отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города Белгорода ответят на вопросы жителей региона.

Консультации пройдут по графику с 14.00 до 16.00 часов:

20 марта – гипермаркет «Линия-1» (ул. Королева, 9а)

21 марта – ТЦ «Европа» (проспект Белгородский, 48а)

22 марта – гипермаркет «Линия-2» (пр. Б. Хмельницкого, 137 т)

24 марта – ТЦ «Лента-123» (ул. Щорса,43а)

23 марта – ТК «Лента -122» (ул.Победы,83 б).