В центре Белгорода с 20 марта ограничат движение

Все работы планируют завершить до 30 июня.

В Белгороде на улице Попова с 20 марта будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

Ограничения движения связаны с тем, что на участке от улицы Преображенская д проспекта Славы запланирована замена водопровода. Ремонтные работы будут проводить поэтапно методом «прокола».

Для автомобилистов будет организовано движение по двум полосам дороги для объезда зоны ремонта. Все работы планируют завершить до 30 июня.