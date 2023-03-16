В Белгороде набирают волонтеров для проведения онлайн-голосования за проекты по благоустройству

Прием заявок продлится до 31 мая. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области стартовал набор волонтеров для участия в голосовании за проекты по благоустройству «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет. Заявки принимаются до 31 мая.

В обязанности волонтера входит консультация жителей. Также нужно будет помогать белгородцам через специальное мобильное приложение выбрать объекты, которые бы они хотели преобразить – набережные, парки, скверы, улицы, спортивные площадки. Онлайн-голосование в рамках федерального проекта стартует традиционно в середине апреля. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства в 2024 году.

Регистрация волонтеров продлится до окончания голосования. Вступить в их ряды можно на платформе Добро.РФ: https://dobro.ru/event/10137969.

Отметим, в Белгородской области за 4 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 137 общественное пространство и 262 дворовые территории. Еще пять объектов преобразились благодаря победе во всероссийском конкурсе.