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НовостиОбщество16 марта 2023 5:48

Губернатор сообщил о сбитых ночью ракетах над Белгородом

Осколками повреждены фасады административных и жилых зданий
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Специалисты приступили к восстановительным работам.

Специалисты приступили к восстановительным работам.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ночью 16 марта система противовоздушной обороны сбила две ракеты над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, обошлось без пострадавших. Осколками был повреждены фасады в административных и жилых зданиях областного центра.

- Выслушал доклад Валентина Валентиновича Демидов, мэра Белгорода, о повреждениях и о тех восстановительных работах, которые уже начинаются сегодня. Во-первых, закрытие контура. Затем замеры и приобретение материалов и непосредственно восстановительные работы. Постараемся как можно быстрее в жилых помещениях оказать максимальную помощь для того, чтобы жилые дома стали жилыми и повреждения остались только в памяти, - рассказал глава региона в социальных сетях.