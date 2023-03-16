Губернатор сообщил о сбитых ночью ракетах над Белгородом

Специалисты приступили к восстановительным работам. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ночью 16 марта система противовоздушной обороны сбила две ракеты над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, обошлось без пострадавших. Осколками был повреждены фасады в административных и жилых зданиях областного центра.

- Выслушал доклад Валентина Валентиновича Демидов, мэра Белгорода, о повреждениях и о тех восстановительных работах, которые уже начинаются сегодня. Во-первых, закрытие контура. Затем замеры и приобретение материалов и непосредственно восстановительные работы. Постараемся как можно быстрее в жилых помещениях оказать максимальную помощь для того, чтобы жилые дома стали жилыми и повреждения остались только в памяти, - рассказал глава региона в социальных сетях.