16 марта Белгородскую область зальют дожди

В четверг, 16 марта на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, днем местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный с переходом днем на северный, 6-11 м/с. Температура воздуха от ноля до +5 градусов, днем от +5 до +10 градусов. В Белгороде ночью 1-3 градуса выше ноля, днем от +5 до +7 градусов.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Во время повышения температуры воздуха риск возникновения ландшафтных пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах. Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травяной растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Также спасатели советуют не перегружать электросеть мощными бытовыми приборами и не оставлять их надолго включенными и без присмотра. Перед уходом из дома желательно выключать все электрические приборы.

Пешеходам во время дождя советуют использовать зонт, плащ и соответствующую обувь. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой.

Автомобилистам специалисты рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения во время осадков. Соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию по отношению к другим транспортным средствам. Будьте внимательными в местах пешеходных переходов, снижайте скорость вблизи расположения детских учреждений.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.