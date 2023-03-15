Более 180 тысяч льготных рецептов с доставкой на дом выписали в Белгородской области с начала 2023 года

В нашем регионе продолжается реализация проекта по доставке лекарств льготным категориям граждан. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Льготникам больше не нужно ежемесячно ходить за своими лекарствами в аптеку – можно получать все положенные препараты на дом автоматически. Услуга доступна во всех районах и городских округах области – всего более 30 бюджетных медицинских организаций региона выписывают и доставляют льготные лекарства.

При этом в некоторых районах абсолютно все льготные рецепты выписывают с доставкой на дом – услуга особенно популярна среди льготников Красненского района, Грайворонского и Шебекинского городских округов.

Кроме того, получатели лекарств также могут контролировать процесс доставки при помощи приложения «Честный знак» или звонка на номер 122. Таким образом, качественные препараты гарантированно попадут в руки льготника, которому они предназначаются.