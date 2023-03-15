Белгородский «Салют» разгромил махачкалинское «Динамо»

17 марта белгородцы сыграют с «Муромом». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 14 марта, белгородский «Салют» провел второй контрольный матч на втором сборе в Кисловодске. После волевой победы над подмосковным «Знаменем Труда» (3:1, Дёгтев, Канищев, Сухов) подопечные Виктора Навоченко играючи расправились с махачкалинским «Динамо». Уже к исходу 35-й минуты наши парни вели 5:0. Итоговый счет – 5:1 в пользу «Салюта». Дубль оформил Суриков (14-я, 35-я), по разу отлились Дудайти (3-я),

Матвевнин (13-я) и Ивантеев (22-я).

Состав «Салюта». 1 тайм: Цыгулёв Ивантеев, Мастеров, Жилмостных, Демченко, Дудайти, Канищев, Суриков, Малахов, Матвевнин, Дёгтев. 2 тайм: Цыгулёв (Гнедой) Крикуненко, Власов (Бурыкин), Букатов (Сошников), Вьюнков, Дегтярёв, Белобаев, Бояркин, Подзолков, Сухов, Сергеев.

Теперь 17 марта белгородцы сыграют с «Муромом».