ВСУ атаковали белгородское село Новостроевка-Вторая 15 марта 2023

Оперативные службы и администрация округа находятся на месте и устраняют последствия обстрела. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Самое главное – пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены забор и фасад. Оперативные службы и администрация округа находятся на месте и устраняют последствия обстрела, - уточнил глава региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня со стороны Украины атаковали Шебекино. А минувшей ночью обстрелу ВСУ подвергся Белгородский район.