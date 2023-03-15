Со 2 мая белгородцы смогу ездить на поезде в Симферополь

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

В летний период возобновится движение поездов из Белгорода к Черноморскому побережью. Об этом информирует телеграм-канал правительства Белгородской области.

Со 2 мая начнёт курсировать поезд из Белгорода в Симферополь (через Курск и Воронеж). С 30 мая запланирован поезд до станции Имеретинский Курорт (Адлер), который будет следовать через Старый Оскол и Валуйки. С 1 июня откроется направление на Анапу, а со 2 июня – на Новороссийск. Оба поезда следуют через Старый Оскол и Воронеж. В настоящее время из Белгорода по понедельникам и пятницам курсирует поезд до Кисловодска. В мае количество рейсов увеличится.