Белгородец похитил деньги с банковской карты приятеля

Воспользовавшись тем, что приятель отвлекся, злоумышленник вытащил из его барсетки банковскую карту и впоследствии расплатился ею за покупки в нескольких магазинах. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратился 51-летний житель поселка Разумное. Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу денег со счета. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 58-летний приятель потерпевшего.

По предварительным данным, мужчины вместе отдыхали в баре. Воспользовавшись тем, что приятель отвлекся, злоумышленник вытащил из его барсетки банковскую карту и впоследствии расплатился ею за покупки в нескольких магазинах. В общей сложности он потратил со счета друга около 11 тысяч рублей. В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.