Белгородец отдал аферистам более 330 тысяч рублей

28-летний мужчина сообщил в УМВД России по Белгороду, что неизвестные похитили у него крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников банка. Они сообщили мужчине, что к его «личному кабинету» кто-то якобы привязал другой номер телефона и теперь пытается оформить кредит. Мошенники убедили потерпевшего, что помешать неизвестным завладеть деньгами он сможет, если самостоятельно получит займ и переведет деньги на «безопасный счет». В итоге парень взял кредиты в разных банках и перевел аферистам более 330 тысяч рублей.

Оперативники призывают жителей региона не переводить деньги на сторонние счета по требованию незнакомцев. Злоумышленники могут представить сотрудниками банка или правоохранительных органов, высылать в мессенджерах поддельные документы, якобы подтверждающие правомерность их действий, а также звонить с подменных номеров, дублирующих телефоны различных ведомств и учреждений. При поступлении таких звонков для проверки информации необходимо обратиться в банк или в полицию самостоятельно, даже если собеседник настоятельно рекомендует этого не делать.