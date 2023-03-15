Белгородские судебные приставы проведут прием для членов семей мобилизованных граждан

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Белгородские судебные приставы окажут консультативную помощь членам семей мобилизованных граждан, а также гражданам, проходящим военную службу в ВС РФ и принимающим участие в специальной военной операции. Об этом информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
Получить консультацию по вопросам исполнительного производства можно будет завтра, 16 марта, с 10:00 до 18.00 во всех структурных подразделениях Белгородской области, адреса которых указаны на официальном сайте Управления в разделе «Контакты», и в аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 109.
Также завтра судебные приставы проведут приём граждан с 14.00 до 18.00 в центрах «Союз поддержки матерей и жен военнослужащих, принимающих участие в СВО» по адресам:
г. Алексеевка, пл. Победы, 27
п. Борисовка, пл.Ушакова, 3
г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 38
г. Валуйки, ул.1 мая, 18
п. Вейделевка, ул.Мира, 14
п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, 1
г. Грайворон, ул.Ленина, 35А
г. Губкин, ул.Мира, 18
п. Ивня, ул.Ленина, 22
г. Короча, ул.Пролетарская, 38
г. Бирюч, Соборная пл. 8
п. Красная Яруга, ул. Победы, 1 а
г. Новый Оскол, ул.1 мая, 4
п. Прохоровка, ул.Колхозная, 1Б, кв.1
п. Ракитное, ул.Пролетарская, 2
п. Ровеньки, ул.Шевченко, 8
г. Старый Оскол, ул. Ленина, 20
п. Чернянка, пл. Октябрьская, 7
г. Шебекино, ул. Дзержинского, 13
г. Строитель, ул. Ленина, 15.