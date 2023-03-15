Белгородские судебные приставы проведут прием для членов семей мобилизованных граждан

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Белгородские судебные приставы окажут консультативную помощь членам семей мобилизованных граждан, а также гражданам, проходящим военную службу в ВС РФ и принимающим участие в специальной военной операции. Об этом информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Получить консультацию по вопросам исполнительного производства можно будет завтра, 16 марта, с 10:00 до 18.00 во всех структурных подразделениях Белгородской области, адреса которых указаны на официальном сайте Управления в разделе «Контакты», и в аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 109.

Также завтра судебные приставы проведут приём граждан с 14.00 до 18.00 в центрах «Союз поддержки матерей и жен военнослужащих, принимающих участие в СВО» по адресам:

г. Алексеевка, пл. Победы, 27

п. Борисовка, пл.Ушакова, 3

г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 38

г. Валуйки, ул.1 мая, 18

п. Вейделевка, ул.Мира, 14

п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, 1

г. Грайворон, ул.Ленина, 35А

г. Губкин, ул.Мира, 18

п. Ивня, ул.Ленина, 22

г. Короча, ул.Пролетарская, 38

г. Бирюч, Соборная пл. 8

п. Красная Яруга, ул. Победы, 1 а

г. Новый Оскол, ул.1 мая, 4

п. Прохоровка, ул.Колхозная, 1Б, кв.1

п. Ракитное, ул.Пролетарская, 2

п. Ровеньки, ул.Шевченко, 8

г. Старый Оскол, ул. Ленина, 20

п. Чернянка, пл. Октябрьская, 7

г. Шебекино, ул. Дзержинского, 13

г. Строитель, ул. Ленина, 15.