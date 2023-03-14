По поручению губернатора белгородцу заменят бракованные стеклопакеты

Подрядчики уже сделали замеры стеклопакетов, которые нужно заменить. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сотрудники регионального Министерства ЖКХ встретились с жителем Белгорода, который обратился с просьбой к губернатору Вячеславу Гладкову во время прямой линии 9 марта.

У белгородца возникла проблема с окнами. Собственнику заменили два стеклопакета, которые были разбиты в результате обстрела областного центра со стороны ВСУ 3 июля 2022 года. Осенью заявитель выяснил, что практически все уцелевшие окна имеют скрытые повреждения.

- В нашей квартире после того случая было заменено два стеклопакета, но с наступлением холодов другие окна стали сильно запотевать. Один стеклопакет и вовсе стал заполняться водой. Мы обращались в РЭУ и в 19-ю Управу, но все безрезультатно. Проблема практически сразу решилась после моего обращения к нашему губернатору, - поделился собственник квартиры.

Подрядчики уже произвели замеры 10 стеклопакетов, которые подлежат замене. Специалисты подтвердили, что в результате ударной волны в стеклопакетах произошла скрытая деформация и частичная разгерметизация. По договоренности с владельцем квартиры, стеклопакеты заменят при наступлении благоприятной погоды.

- В данном случае монтаж стеклопакетов происходит с наружной части здания, потому что это 14-й этаж. Мы будем подгадывать погодные условия, с хозяином квартиры мы уже обсудили этот момент, - сообщил представитель подрядной организации.