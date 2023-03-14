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НовостиПроисшествия14 марта 2023 12:10

В Белгородской области возбуждено уголовное дело о порче земли

Сумма ущерба, причиненного почвам, составила 6,7 млн рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Исследования показали превышение концентрации загрязняющих веществ в почве.

Исследования показали превышение концентрации загрязняющих веществ в почве.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В районе поселка Прохоровка Белгородской области из очистного сооружения происходит сброс неочищенных жидких стоков в почву. Районная прокуратура вместе со специалистами госконтроля провела проверку по данному факту.

Специалисты филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Белгородской области собрали пробы грунта и сточных вод. Исследования показали превышение концентрации загрязняющих веществ. Размер ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, составил 6,7 млн рублей.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о порче земли. Ход и расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.