В Белгородской области возбуждено уголовное дело о порче земли

Исследования показали превышение концентрации загрязняющих веществ в почве. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В районе поселка Прохоровка Белгородской области из очистного сооружения происходит сброс неочищенных жидких стоков в почву. Районная прокуратура вместе со специалистами госконтроля провела проверку по данному факту.

Специалисты филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Белгородской области собрали пробы грунта и сточных вод. Исследования показали превышение концентрации загрязняющих веществ. Размер ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, составил 6,7 млн рублей.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о порче земли. Ход и расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.