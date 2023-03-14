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НовостиОбщество14 марта 2023 11:01

Белгородским школьникам расскажут о мобильных угрозах

Урок от «Лаборатории Касперского» будет доступен до 2 апреля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Специалисты расскажут ребятам о видах киберугроз для мобильных устройств.

Специалисты расскажут ребятам о видах киберугроз для мобильных устройств.

Белгородская область по итогам прошлого года заняла лидирующие позиции в стране по охватам среди участников «Урока цифры». Занятия по теме аналитики в бизнесе и программной разработке прошли почти 130 тысяч школьников.

Сейчас стартовал новый Урок от «Лаборатории Касперского». Специалисты расскажут ребятам о видах киберугроз для мобильных устройств. На конкретных примерах для двух наиболее распространенных мобильных операционных систем эксперты разберут, как злоумышленники могут похитить данные и аккаунты, а также объяснят, как можно избежать потери данных и обезопасить свой смартфон.

Изучив теорию, можно пройти тест на тренажёре, в котором вместе с талисманом компании Мидори Кума нужно помочь ребятам разобраться с опасным вирусом.