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НовостиПолитика14 марта 2023 9:59

Система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом

Обломки упали на крышу гаража в частном секторе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Оперативные службы выехали на место происшествия.

Оперативные службы выехали на место происшествия.

Фото: "КП" Архив

Сегодня днем над Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Над Белгородским районом системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения - осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения, - написал губернатор в соцсети.

Уточняются информация о последствиях на земле. Все оперативные службы выехали на место происшествия.