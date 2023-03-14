Система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом

Оперативные службы выехали на место происшествия. Фото: "КП" Архив

Сегодня днем над Белгородским районом система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Над Белгородским районом системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения - осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения, - написал губернатор в соцсети.

Уточняются информация о последствиях на земле. Все оперативные службы выехали на место происшествия.