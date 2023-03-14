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НовостиПроисшествия14 марта 2023 9:19

Белгородец пойдет под суд за растление 11-летней девочки

Мужчина присылал ребенку в соцсети фото интимного характера
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Уголовное дело направлено в суд.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: "КП" Архив

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, завершилось расследование 49-летнего жителя региона, который обвиняется в растлении ребенка.

Следователи установили, что в период октября-ноября 2021 года обвиняемый в одной из социальных сетей вел переписку с 11-летней девочкой. Во время переписки злоумышленник присылал несовершеннолетней свои фото интимного характера и требовал от ребенка, чтобы она отвечала ему взаимностью - присылала ему свои фото в обнаженном виде.

Прокуратура Борисовского района Белгородской области утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.