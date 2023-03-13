В белгородской Борисовке прошел первый тренинг по психосоциальной поддержке для беженцев

Фото пресс-службы БРО ООО РКК.

В Борисовке сотрудники белгородского регионального отделения Российского Красного Крест (РКК) организовали мастер-классы «Обзор средств малой реабилитации» и «Первая помощь», а также провели тренинг для вынужденно переселенных лиц, пострадавших от украинского кризиса, по психосоциальной поддержке.

Функциональность необходимых средств смог опробовать каждый присутствующий. Специалисты РКК наглядно продемонстрировали соцработникам, какие технические средства реабилитации упрощают уход за пациентами, а также познакомили с их предназначением всех собравшихся.