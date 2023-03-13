Около 360 тысяч белгородцев прошли диспансеризацию в 2022 году

Профилактическая работа продолжается. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В период 2020-22 годов из-за распространения коронавирусной инфекции проведение диспансерных осмотров в нашем регионе несколько раз приостанавливалось. Тем не менее, только в течение 2022 года прошли диспансеризацию 358 900 взрослых жителей области. Из которых 54 881 – углубленную диспансеризацию. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

По результатам проведенных обследований были впервые диагностированы злокачественные новообразования у 1526 пациентов, сахарный диабет – у 1537 человек, у 20 033 белгородцев – заболевания системы кровообращения, болезни органов дыхания у 6 668, болезни органов пищеварения – у 2 970 жителей региона.

Профилактическая работа продолжается. С начала текущего года диспансерные осмотры прошли уже около 70 тысяч человек.