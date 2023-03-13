Пострадавшая в результате обстрела ВСУ белгородка находится в реанимации

Сегодня,13 марта, над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбиты четыре ракеты. Как уже сообщал сайт bel.kp.ru, пострадала женщина. При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму.

- На данный момент проведена операция, и пациентка находится в реанимационном отделении. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь, - написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что 10 марта в результате обстрела ВСУ белгородского села Ясные Зори ранение получил мужчина.