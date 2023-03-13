Белгородец похитил 11 пачек утеплителя с территории школы

Участковые ОМВД России по Прохоровскому району раскрыли кражу с территории одной из сельских школ. В совершении преступления подозревается 45-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, проходя мимо образовательного учреждения, где идет ремонт, мужчина обратил внимание на стройматериал. Воспользовавшись ситуацией, он проник на территорию школы и похитил 11 пачек утеплителя. Мужчина собирался использовать его для ремонта собственного дома. Полицейские обнаружили и изъяли похищенное. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.