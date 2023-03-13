В Белгороде алкопосиделки завершились кражей 108 тысяч рублей

Когда потерпевший уснул, второй фигурант достал из кошелька банковскую карту, там же хранился и пароль, после чего отправился в ближайший банкомат. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратился 42-летний местный житель. Он сообщил, что с его банковского счета пропали 108 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались 24-летний и 21-летний белгородцы - новые знакомые потерпевшего.

По предварительным данным, накануне мужчина познакомился на улице с двумя парнями. Общение они решили продолжить в квартире потерпевшего за распитием алкоголя. В ходе застолья один из подозреваемых стал жаловаться на нехватку денег и тяжелую судьбу. Хозяин решил помочь новому приятелю и, дав ему свой мобильный, предложил самостоятельно перевести себе на счет десять тысяч рублей.

Злоумышленник не растерялся и вместо оговоренной суммы перечислил себе 18 тысяч рублей, после чего застолье продолжилось. Когда потерпевший уснул, второй фигурант достал из кошелька банковскую карту, там же хранился и пароль, после чего отправился в ближайший банкомат. Сняв 100 000 рублей, белгородец вернулся и продолжил распитие спиртных напитков. Пропажу денег потерпевший обнаружил лишь на следующий день.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.