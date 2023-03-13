Свыше 165 тысяч белгородцев победили ковид

Сейчас из 236 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за неделю с 6 по 12 марта в регионе три пациента стали жертвой COVID-19. За это же время 475 человек заболели, а выздоровели – 556.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 168 801 пациент, выздоровели – 165 460, умерли – 2 338. Сейчас из 236 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С 27 февраля по 5 марта заболел 731 человек, выздоровели – 678. С 20 по 26 февраля вылечились 755 человек, заболели – 744.