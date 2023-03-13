В Белгородской области в столкновении «КамАЗа» и «Жигулей» погиб 28-летний мужчина

По предварительным данным, вчера, 12 марта, в 6:45 на 34 км автодороги «Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки» 41-летний водитель, управляя «КамАЗом», при повороте не уступил дорогу «ВАЗу-21102» под управлением 28-летнего водителя и столкнулся с ним. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм погиб, а его 60-летний пассажир пострадал.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в ДТП с участием пенсионеров погибла женщина.