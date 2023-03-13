В Белгородской области поддержку получат не менее 13 грантов «Агростартап»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

С 23 января по 21 февраля в Белгородской области проходил прием заявок и документов на конкурс по отбору граждан и К(Ф)Х или ИП для предоставления грантов «Агростартап». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего на конкурс поступило 30 заявок от физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Конкурсная комиссия определила десять проектов-победителей на общую сумму 29,6 млн рублей. Из них четыре проекта – по овощеводству, три – по садоводству, по одному – по пчеловодству, выращиванию ракообразных, смешанному (овощеводство + садоводство). Оставшиеся средства будут распределены во втором отборочном туре конкурса «Агростартап». Заявки на участие в конкурсе начнут принимать в конце апреля.