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НовостиПолитика13 марта 2023 7:06

Стали известны последствия обстрела Белгородского района со стороны Украины 13 марта 2023

Осколки повредили три дома
Алексей СЕРГУНИН
Подомовой обход и осмотр территории продолжается. Фото со страницы Владимира Перцева в VK.

Подомовой обход и осмотр территории продолжается. Фото со страницы Владимира Перцева в VK.

Сегодня утром над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбиты 4 ракеты. Как уже сообщал сайт bel.kp.ru, пострадала женщина.

- Ей 37 лет. Сейчас врачи ей оказывают помощь в больнице, - уточнил на своей странице в VK глава района Владимир Перцев.

По словам чиновника, в Разумном осколки повредили три дома, посекли заборы и стёкла, крыши и стены в других домовладениях. Также пострадали четыре автомобиля. Подомовой обход и осмотр территории продолжается.