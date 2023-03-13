В Белгороде строители на 60% выполнили капремонт Центра народного творчества

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

В Центре народного творчества три этажа и подвальное помещение, общая площадь – почти семь тысяч квадратных метров. Учреждение было построено более 40 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Обновление объекта стартовало в прошлом году. На сегодня второй и третий этажи полностью оштукатурены и готовы к покраске, сейчас в здании завершают работы по отоплению, на территории заканчивают укладку плитки. Одна из особенностей проекта – витражное остекление. На фасаде представлен белгородский орнамент, который нанесут и на другие элементы здания. Параллельно строители устанавливают системы кондиционирования и вентиляции, пожарной сигнализации.

Вместе с новым обликом объект приобретёт и современное оборудование, которого раньше не было. Так, благодаря профессиональному комплекту света и звука, учреждение сможет принимать артистов, для обеспечения приезда которых необходимо соблюдение технического райдера. По требованиям СанПиНов у спортивного и хореографического залов появятся раздевалки и душевые, что сделает тренировки и занятия коллективов максимально комфортными. Учреждение будет оборудовано для маломобильных посетителей.