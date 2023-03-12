В Белгороде водителя автобуса, курившего во время перевозки пассажиров, могут оштрафовать

Сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей публикацию, содержащую признаки административного правонарушения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. 7 марта водитель автобуса, находясь на маршруте следования по Белгороду, курил сигарету, не реагируя на замечания пассажиров.

В ходе проверки полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 45-летний житель Белгородского района. Участковые УМВД России по Белгороду составили административный материал по ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Санкции предусматривают наказание в виде штрафа.