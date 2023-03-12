Белгородские «львы» в трех партиях переиграли кемеровский «Кузбасс»

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Сегодня, 12 марта, в Одинцово состоялся матч 27-го тура мужской Суперлиги по волейболу. «Белогорье» в статусе хозяев площадки принимало кемеровский «Кузбасс».

В первом круге «львы» дважды уступали в счете, но в итоге одержали волевую победу (3:2). Теперь же им для успеха потребовались всего три партии. Причем, трудности у наших парней возникли лишь во втором сете. Итоговый счет – 25:21, 25:23, 25:17 и итоговые 3:0 в пользу «Белогорья».

Переиграв «Кузбасс», белгородцы повторили лучший отрезок в сезоне. Начиная с 19 февраля, «Белогорье» поочередно одолело питерский «Зенит» (3:1), ленинградское «Динамо-ЛО» (3:1), минский «Строитель» (дважды по 3:0), уфимский «Урал» (3:1) и кемеровчан (3:0). Впервые наши волейболисты выдали 6-матчевую победную серию в этой кампании с 28 декабря по 29 января, переиграв нижегородский АСК (3:1), «Факел» из Нового Уренгоя (3:1), сургутский «Газпром-Югру» (3:0), красноярский «Енисей» (3:0), оренбургский «Нефтяник» (3:0) и новокуйбышевскую «Нову» (3:0).

После сегодняшней победы «Белогорье» занимает пятое место с 56 очками. Лидирует казанский «Зенит» (76 баллов), московское «Динамо» (73) и питерский «Зенит» (65). Теперь 15 марта наши парни встретятся в Туле с нижневартовской «Югрой-Самотлор» (14-е место, 14 очков). Начало игры в 18:00.